Kita-Anmeldungen noch bis Mitte März

Zwingenberg. Die Stadt Zwingenberg weist darauf hin, dass die Vergabe der Betreuungsplätze in den Tageseinrichtungen für Kinder in der Kernstadt sowie im einzigen Stadtteil Rodau für den Zeitraum vom 1. September 2022 bis zum 31. August 2023 ab dem 15. März dieses Jahres erfolgt. Damit einher geht auch der Versand der entsprechenden Aufnahmebescheide. Spätere Anmeldungen für eine Aufnahme in den drei kommunalen Kitas sowie der evangelischen Kita und bei den Zwingenberger Zwergen können dann nur noch berücksichtigt werden, wenn es in den einzelnen Einrichtungen freie Kapazitäten gibt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Mitteilung aus dem Rathaus heißt es daher: „Wir bitten alle Eltern darum, Anmeldungen bis vor dem Vergabetermin 15. März per Online-Formular vorzunehmen.“ Das dafür Formular steht auf der Webseite der Stadt (www.zwingenberg.de) unter den Menüeinträgen Familie und Bildung / Kinderbetreuung / WebKita Zwingenberg zur Verfügung. Eltern können bei der Anmeldung ihre bevorzugte Kita angeben. Das Aufnahmeverfahren gilt für alle genannten Einrichtungen.

Für Fragen steht das WebKita-Team per E-Mail: kinder@zwingenberg.de zur Verfügung. red