Zwingenberg. „Es ist halt Vorwahlzeit“, kommentierte Haupt- und Finanzausschussvorsitzender Detlef Kannengießer (GUD) gelassen schmunzelnd das kleine Scharmützel, das sich GUD-Fraktionsvorsitzender Ulrich Kühnhold mit FDP-Fraktionschef Wolfgang Dams und dem CDU-Stadtverordneten Christoph Neumeister über die Frage lieferte, wer denn nun wohl das größere Herz für Kinder hat.

Konkreter Anlass für den kurzen Schlagabtausch gut sechs Wochen vor der Kommunalwahl am 14. März war der Antrag der Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie, im Etat für das laufende Jahr 50 000 Euro einzuplanen, um die Städtische Kindertagesstätte Alsbacher Straße renovieren zu können.

Für diese Idee hatte sich bereits am Vortag im Sozial-, Kultur- und Sportausschuss (SKS) keine Mehrheit gefunden, daher versuchte die GUD bei den Haushaltsplanberatungen im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) beharrlich ein weiteres Mal ihr Glück. Und angesichts dessen, dass sich erneut keine Mehrheit abzeichnete, fand es Ulrich Kühnhold nicht nur „sehr bedauerlich, dass Sie dem Antrag nicht folgen können“, sondern er setzte noch einen drauf: Das Thema Kinderbetreuung „liegt Ihnen nicht am Herzen“.

„Unverschämte Unterstellung“

„Das lasse ich mir nicht unterstellen“, ärgerte sich Freidemokrat Wolfgang Dams, der sich zuvor gegen die Renovierung noch in diesem Jahr ausgesprochen hatte – und Christdemokrat Christoph Neumeister empfand es als „Unverschämtheit, dass Sie unterstellen, wir würden nichts für Kinder tun“. Gerade in diesen Tagen werde der für knapp 3,2 Millionen Euro errichtet Kita-Neubau in der Tagweide bezogen.

An dieser Stelle zur Aufklärung: Weder FDP noch CDU noch SPD erteilten einer Innenrenovierung der Kita Alsbacher Straße eine grundsätzliche Absage. Das Parteien-Trio wollte die 50 000 Euro angesichts des städtischen Sparkurses in Folge eines angespannten Haushaltes lediglich nicht bereits in diesem Jahr investieren – zumal Rathauschef Holger Habich schon im SKS angekündigt hatte, im Rathaus habe man die Arbeiten für das Jahr 2022 vorgesehen.

Kühnhold war im Sozialausschuss bereits mit Habich aneinandergerasselt. Der GUD-Fraktionschef hatte dort behauptet, in der Kita Alsbacher Straße fielen die Tapeten von den Wänden – das wiederum brachte Habich in Harnisch: Diese Bewertung des Zustands sei „maßlos übertrieben“ und „völliger Schwachsinn“. Am Ende ihres kleinen Wortgefechtes rauchten die Kontrahenten aber dann doch die Friedenspfeife: Habich nahm den „völligen Schwachsinn“ zurück und Kühnhold sprach fortan von „Gebrauchsspuren“.

Und diese „Gebrauchsspuren“ gibt es in der Tat, wie Bürgermeister Habich bestätigte – kein Wunder: Seit nunmehr fast einem Jahrzehnt wird der 2011 bezogene Neubau von bis zu 100 Kindern bespielt. Auch die von der GUD geschätzten Kosten von 50 000 Euro hält der Rathauschef für realistisch. Nur über den richtigen Zeitpunkt für die Umsetzung des Projekts gingen die Meinungen auseinander:

Die GUD war auf die Idee gekommen, die Innenrenovierung bereits in diesem Jahr in Angriff zu nehmen, weil die in der viergruppigen Kita Alsbacher Straße temporär eingerichtete fünfte Gruppe nun in den Kita-Neubau Tagweide umzieht. Dann stehe ohnehin ein „Rückbau“ der beiden ursprünglich als Werkstatt und Bibliothek genutzten Räume an, die für die Umnutzung zum Gruppenraum mit einem Durchbruch versehen worden waren. Die GUD plädierte dafür, alles in einem Aufwasch anzugehen, um unterm Strich Geld zu sparen. Die Finanzierung in diesem Jahr sei möglich, merkte GUD-Stadtverordnete Maria Paulsen an und verwies auf das mittlerweile positive Jahresergebnis (wir haben berichtet).

Kein wirklicher „Rückbau“

Der „Rückbau“ jedoch fällt nach Darstellung von Bürgermeister Habich kleiner aus, als es das Wort vermuten lässt: Der Durchbruch sei ohnehin wiederverschließbar, nach dem Auszug der fünften Gruppe gehe es vielmehr um einen neuen Anstrich und das Hin- und Herräumen von Möbeln. Das wiederum sei eine Aufgabe, die der Bauhof des Zweckverbands Kommunale Dienste (ZKD) Alsbach, Hähnlein, Zwingenberg erledigen könne. Dabei handele es sich um eine laufende Unterhaltung, für die im Etat der Stadt 60 000 Euro eingeplant seien – wohlgemerkt: Für alle städtischen Liegenschaften zusammen.

Eine komplette Innenrenovierung der Kita indessen müsse aller Voraussicht nach an ein Unternehmen vergeben werden und dafür brauche es einen eigenes Budget. Und das plane man im Rathaus für 2022 ein. Dem stimmten CDU, FDP und SPD im Finanzausschuss zu, indem sie den GUD-Antrag ablehnten.