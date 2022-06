Das Evangelische Gemeindenetz Nördliche Bergstraße (EGNB), in dem neben den Zwingenberger Protestanten auch die evangelischen Kirchengemeinden Alsbach, Jugenheim und Ober-Beerbach organisiert sind, weist auf einen „Kirchentag für Groß und Klein“ hin, der am 3. Juli, Sonntag, von 10 bis 15 Uhr stattfindet. Veranstaltungsort ist das Gelände der evangelischen Kirchengemeinde Jugenheim an der

...