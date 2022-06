Zwingenberg/Jugenheim. Das Evangelische Gemeindenetz Nördliche Bergstraße (EGNB), in dem neben den Zwingenberger Protestanten auch die evangelischen Kirchengemeinden Alsbach, Jugenheim und Ober-Beerbach organisiert sind, weist auf einen „Kirchentag für Groß und Klein“ hin, der am 3. Juli, Sonntag, von 10 bis 15 Uhr stattfindet. Veranstaltungsort ist das Gelände der evangelischen Kirchengemeinde Jugenheim an der Lindenstraße 6. Der Tag steht unter der Überschrift „Wie schön ist das denn? Gottes Welt bewundern und bewahren“.

Wie Christian Hilsberg, Pfarrer in Zwingenberg, und Katja Folk, Referentin für Kindergottesdienst des Evangelischen Dekanats Bergstraße, mitteilen, beginnt der Kirchentag um 10 Uhr mit dem gemeinsamen Ankommen bei Snacks sowie Kaffee und Getränken, anschließend wird ab 11 Uhr Gottesdienst gefeiert. Daran schließen sich ab 12 Uhr Entdeckerstationen und Workshops an, für ein warmes Essen und Getränke sowie Kaffee und Kuchen ist ebenfalls gesorgt. Der „Kirchentag für Groß und Klein“ endet um 15 Uhr mit dem Schlusssegen.

Mit Segensstation für Familien

„Seid mit dabei beim Kirchentag für die ganze Familie. Freut euch auf ein tolles Fest mit einem gemeinsamen Gottesdienst, Workshops zum Einwählen vor Ort, Entdeckerstationen, Kinderschminken, viel freie Fläche zum Spielen mit Nutzung des Kindergarten-Außengeländes sowie einer Segensstation für einen individuellen Familiensegen“, heißt es in der Ankündigung.

Um teilnehmen zu können ist eine Anmeldung erforderlich. Sie kann auf der Webseite der evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg oder der des EGNB erfolgen. Außerdem nimmt Katja Folk auch Anmeldungen unter Angabe der Personenzahl per E-Mail: katja.folk@ekhn.de oder per Telefon: 06252/673336 entgegen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Person, Familien zahlen maximal 15 Euro; die Bezahlung erfolgt am Veranstaltungstag vor Ort. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass eine Teilnahme nicht an den Kosten scheitern soll! mik

Info: www.evangelische-kirchengemeinde-zwingenberg.de www.ev-gemeindenetz-nb.de

