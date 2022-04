Kirche im Umbruch

Zwingenberg. „Eine Gesellschaft ohne Gott – brauchen wir noch Religion und Kirchen?“, mit dieser Frage beschäftigen sich die Teilnehmer der nächsten „Liberalen Runde“, zu der die FDP Zwingenberg am heutigen Mittwoch (20.) ab 19 Uhr in den Nebenraum des Restaurants „Bunter Löwe“ (Löwenplatz 6) einlädt.

Prominente Gesprächspartnerin wird Ulrike Scherf, stellvertretende Präsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, sein. Frau Scherf ist in Zwingenberg und der Region keine Unbekannte: Die Pfarrerin arbeitete im ältesten Bergstraßenstädtchen und im benachbarten Alsbach als Seelsorgerin, wurde dann Dekanin des Evangelischen Dekanats Bergstraße und wechselte als Vize-Kirchenpräsidentin nach Darmstadt.

Die „Liberale Runde“ wiederum ist eine Veranstaltungsreihe der örtlichen Freidemokraten und behandelt liberale Grundsatzfragen abseits der tagespolitischen Themen in einem offenen Forum. In der Ankündigung heißt es: „Diskutiert werden soll diesmal die Frage: ,Eine Gesellschaft ohne Gott – brauchen wir noch Religion und Kirchen?‘ Allein im Jahr 2020 traten knapp 400 000 Menschen aus den beiden großen christlichen Kirchen Deutschlands aus. Man mag sich daher fragen, wozu der hoch individualisierte Mensch des 21. Jahrhunderts noch eine Institution wie die Amtskirche benötigt. Andererseits steht sie für Werte und Ideen, die unsere Gesellschaft dringend braucht: Nächstenliebe, Hoffnung, geistige Orientierung. Die Bedeutung von Kirche und Religion in unserer Gesellschaft ist jedenfalls im Umbruch. Hin zu einer Gesellschaft ohne Gott?“

Um Anmeldung wird gebeten

Über diese und weitere Fragen möchte die Veranstalter der „Liberalen Runde“ mit den Bürgern ins Gespräch kommen und dabei aber nicht nur über Kirche sprechen, sondern auch mit ihr: „Daher wird die stellvertretende Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Pfarrerin Ulrike Scherf, an unserem Gespräch teilnehmen.“

Wie immer spendiert die FDP allen Teilnehmern eine erste Getränkerunde. Um eine Anmeldung auf www.fdp-zwingenberg.de wird gebeten. Teilnehmer müssen die am Veranstaltungstag gültigen Corona-Regeln für die Gastronomie beachten. red