Kindertagesstätte Zwingenberg hat Tag der offenen Tür

Zwingenberg. Die Kindertagesstätte Alsbacher Straße – eine Betreuungseinrichtung der Stadt Zwingenberg – weist auf ihren Tag der offenen Tür hin, der am 30. April, Samstag, stattfindet. Wie Kita-Leiterin Alexandra Krieger mitteilt, können an diesem Tag von 10 bis 12 Uhr alle interessierten Eltern in der Einrichtung an der Alsbacher Straße 14 bis 18 vorbeikommen, sich die Kita anschauen und die Erzieherinnen kennenlernen. Die Besucher werden gebeten, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. red

