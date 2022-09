Kinderrechte schützen

Spielen, lachen, Kind sein dürfen. Am 20. September ist Weltkindertag. An diesem Tag rufen gemeinnützige Organisationen dazu auf, sich gemeinsam für Kinderrechte einzusetzen. Wir denken doch, dass das ein alter Hut ist, schon längst geschehen. In der Literatur und Forschung wird den Kindern ein riesiger Platz eingeräumt. Erziehungsratgeber, Pflegeanleitungen für Kleinstkinder, Ratgeber für pubertierende Eltern finden wir zuhauf in den Regalen der Bücherstuben, Bibliotheken und online allemal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Genug zu essen, lernen zu dürfen, gesund zu leben und dabei glücklich zu sein und bei allem wirklich Kind sein zu dürfen – das ist doch schon längst in unserer Gesellschaft angekommen, oder?

© Berndt Biewendt / Ev. Dekanat Be

Wermutstropfen machen uns aufmerksam, dass das Recht, ein Kind sein zu dürfen, ständig missachtet wird. Nicht nur durch die mangelnde Ernährung oder fehlende Kitas und Schulen, also etwa fehlende Möglichkeiten, um in einem geschützten Rahmen zu lernen. Es sind nicht nur einzelne Wermutstropfen, sondern es scheinen mir ganze Seen dieser Missachtungen zu sein von Menschen, die die anvertrauten Kinderseelen als Objekte zur Befriedigung ihrer eigenen sexuellen Bedürfnisse sehen. Oder als zu trainierende und zu optimierende Hochleistungsmaschinen, die dann irgendwann einmal Medaillen in Serie erkämpfen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Evangelische Kirchengemeinden Kinder mit Wasser aus der Weschnitz getauft Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Freizeit-Tipp Ein Spielfest zum Weltkindertag in Zwingenberg Mehr erfahren Tiere Zweiköpfige Schildkröte in Genf wird 25 Mehr erfahren

Rechte müssen geschützt werden – Kind sein zu dürfen, das ist ein Recht, dass wir schützen und genügend anerkennen müssen. Auch außerhalb der organisierten Möglichkeiten, wenn etwa Kita-Plätze fehlen. Achtung und Wertschätzung einer Menschenseele gegenüber drücken wir in unserem Alltag aus. Durch Vorbildsein und Zugang zu Bildung, durch kleine Gesten der Anerkennung. Und manchmal müssen wir dabei auch laut sein – laut sein für die Rechte der Kinder, den Menschen, die morgen und übermorgen unsere Gesellschaft gestalten sollen.

Vorbild für die Erwachsenen

Echt Kind sein zu dürfen, laut und manchmal fordernd, das durften Kinder bei Jesus, als Mütter ihre Kinder zu Jesus brachten, um sie segnen zu lassen. Die Jüngerschar, die Jesus begleitete, wollte den Lehrer schützen. Der ließ seine Jünger aber auflaufen und nahm die Kinder auf seinen Schoß und segnete sie. Laut sein für die Rechte der Kinder, das gab es also auch schon zu biblischen Zeiten. Lesen Sie nach im Matthäusevangelium, Kapitel 19, die Verse 13 bis 15. Den Kindern wird das Reich Gottes versprochen und sie werden den Erwachsenen als Vorbild genannt.

Seien wir also laut und hörbar für die Rechte unserer Kinder und für die Kinder in der Welt – und das nicht nur am Weltkindertag. Denn ihnen gehört das Reich Gottes!