Kindergarten Rodau feiert Sommerfest

Rodau. Der städtische Kindergarten Rodau weist auf sein Sommerfest hin, das am 15. Juli, Freitag, in Verbindung mit einem Tag der offenen Tür veranstaltet wird. Beginn der Veranstaltung auf dem Gelände der Betreuungseinrichtung an der Waldstraße 2 ist um 15 Uhr, das Ende ist um 18 Uhr.

Eingeladen sind neben den Kindern, ihren Familien und dem Team unter Leitung von Simon Pfaff auch alle diejenigen, die den Kindergarten Rodau gerne kennenlernen möchten. Zum Rahmenprogramm gehören unter anderem eine Aufführung der Kinder, Spielangebote und Kinderschminken.

Um ein vielfältiges und üppiges Buffet zusammenstellen zu können, gibt es eine Liste im Windfang des Kindergartens, in dem entsprechende Speisen-Spenden eingetragen werden können. Kaffee und Kuchen organisiert der Elternbeirat. Kaltgetränke werden vor Ort verkauft. Eigene Teller, Besteck und Tassen sind mitzubringen.

Zur besseren Planung sind Anmeldungen unter Angabe der Erwachsenen- und der Kinderzahl nötig (Telefon: 06251/74539, E-Mail: kiga.rodau@zwingenberg.de). red