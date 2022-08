Kinderfeuerwehr-Medaillen für die Zwingenberger Helmut Trautmann und Dieter Rhein

Lea Trautmann ist die neue Leiterin der Florianszwerge, sie löste ihren Onkel Helmut Trautmann (l.) ab, auf dessen Initiative die Gründung einer Kinderfeuerwehr in Zwingenberg vor zwölf Jahren zurückging. Bei der Hauptversammlung der FFW wurde an Trautmann und Dieter Rhein (r.) die Kinderfeuerwehr-Medaille des Landesfeuerwehrverbandes in Gold verliehen.

© Zelinger