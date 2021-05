Kinderbetreuung: Platzvergabe läuft

Zwingenberg. Die Vergabe der Betreuungsplätze in den Tageseinrichtungen für Kinder in Zwingenberg und Rodau hat am 1. Mai begonnen. Wie es aus dem Rathaus heißt, erfolgt zurzeit die Vergabe der Plätze für den Zeitraum bis 31. August 2022 sowie die Versendung der Aufnahmebescheide hierfür. Spätere Anmeldungen zu den Betreuungseinrichtungen können dann nur noch im Rahmen von freien Kapazitäten in den einzelnen Einrichtungen berücksichtigt werden.

Zentrale Plattform: webKITA

Die Vergabe erfolgt online über webKITA Zwingenberg und damit über eine zentrale Anmeldeplattform für die Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt. Der erforderliche Link ist auf der Webseite der Stadt www.zwingenberg.de in der Rubrik „Familie und Bildung“, Unterrubrik „Kinderbetreuung“ zu finden. red