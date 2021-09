Kinder musizieren in Zwingenberg

Zwingenberg. Die dritte Veranstaltung der Bergsträßer Kinder- und Jugendmusiktage findet am Sonntag (19.) in Zwingenberg statt. Ab 16 Uhr werden im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ verschiedene Instrumente zum Klingen gebracht. Dafür sorgen zwölf Schülerinnen und Schüler regionaler Musikschulen, die auf Einladung der Kulturstiftung für die Bergstraße an der neuen Reihe teilnehmen. Zuvor fanden ähnliche Veranstaltungen bereits in Einhausen und Lorsch statt.

Unter dem Motto „Jugend:Musik!“ tourt die Stiftung in diesem Herbst erstmals durch ihre Mitgliedskommunen, um Vielfalt und Qualität des musikalischen Könnens junger Menschen sichtbar zu machen und zu fördern. In Zwingenberg kommen Werke von Schubert, Fauré, Rutter und Anderen zur Aufführung. Die Moderation übernimmt der Musikwissenschaftler Professor Dr. Werner Jank.

Der Eintritt ist kostenlos, jedoch wird um Spenden für einen guten Zweck gebeten.

Eintritt in den Diefenbachsaal erhält nur, wer den Nachweis erbringen kann, gegen das Corona-Virus geimpft, davon genesen oder aktuell getestet zu sein. red

Info: www.zwingenberg.de/ kulturstiftung/