Kinder basteln Vatertagsgeschenke

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind lädt zu einer „Online-Eltern-Kind-Bastelstunde“ – oder genauer: zu einem „Vattertagsbasteln“ – ein (FEK 024). Das virtuelle Treffen findet als Video-Konferenz per „Teams“ am 10. Mai, Montag, im Zeitraum von 15.30 bis 16.30 Uhr statt. Kursleiterin Oya Kray wendet sich mit ihrem Angebot an Kinder im Alter von vier bis acht Jahren. In der Ankündigung des FamizZ heißt es:

„In unserem ersten Testlauf der Online-Eltern-Kind-Bastelstube basteln wir ein Vatertagsgeschenk. In unserer Kreativ-Bastelstunde können Kinder mit ihren Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels, etc. zusammen basteln und Spaß haben. In einfachen und verständlichen Schritten werden wir in diesem Kurs gemeinsam etwas schaffen. Egal, welche Fähigkeiten Sie und Ihr Kind haben: Jeder wird hier Erfolgserlebnisse haben. Neben dem Geschaffenem zählt am Ende die gemeinsame Zeit mit dem Kind, die in Erinnerung bleibt.“

Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro. Die Zugangsdaten werden nach der Anmeldung zugeschickt. Kontakt: Familienzentrum Zwingenberg, Obertor 1, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr, Telefon: 06251/8690494, Telefax: 06251/8690495, E-Mail: info@famizz.de. red