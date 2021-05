Kein weißer Fleck auf der Internet-Karte

Zwingenberg. Längst gehört eine flotte Internetverbindung – also ein schneller Breitbandanschluss – genauso zur unverzichtbaren Grundausstattung einer Wohnung oder eines Hauses wie die Versorgung mit Strom, Gas sowie Wasser und der Anschluss an die Kanalisation.

Weil sich immer wieder Bürger ratsuchend an die Mitarbeiter des Rathauses wenden, um in Erfahrung zu bringen, welcher Internet-Dienstleister – der sogenannte „Provider“ – denn in ihrem Viertel für einen möglichst rasanten Zugang ins World Wide Web sorgt, hat die Stadtverwaltung recherchiert und die Informationen in einer Pressemitteilung zusammengefasst. Darin heißt es:

Die Stadtverwaltung wird immer wieder von Bürgern mit der Frage konfrontiert, weshalb bestimmte Anbieter in Zwingenberg keine breitbandigen Anschlüsse bieten. Zur Klarstellung der Versorgungslage informiert die Stadt Zwingenberg daher über den aktuellen Sachstand:

Provider aus Bensheim

Kabelgebundene Internetanschlüsse mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s bietet die GGEW Net GmbH, ein Tochterunternehmen des örtlichen Versorgers GGEW AG. Nähere Informationen erhalten Endkunden auf der Homepage des Unternehmens (www.ggew-net.de) oder unter der Telefonnummer 06251/1301-449.

Weite Teile Zwingenbergs sind außerdem durch das Kabelnetz von Vodafone (zuvor: Unitymedia) erschlossen. Auch hierüber kann man sich auf der Homepage des Anbieters (www.vodafone.de) oder telefonisch unter 0800/444063 9668 informieren. Die Deutsche Telekom AG versorgt Zwingenberg nur teilweise mit schnellem Internet, und zwar im Gewerbegebiet „Gernsheimer Straße“ sowie im Neubaugebiet „Steinfurter Falltor III“. Entgegen der Ankündigung des Unternehmens aus dem Frühsommer 2015 wird einen weiterer Ausbau nicht stattfinden.

Hintergrund dessen ist laut einem Schreiben des Unternehmens an den Magistrat der Stadt Zwingenberg ein Bescheid der Bundesnetzagentur, welcher der Telekom keine Investitionssicherheit garantiert, wenn sie nicht vorrangig zur sogenannten Vectoring-Liste der Bundesnetzagentur angemeldet ist. Dies ist in Zwingenberg der Fall, da bereits ein anderer Anbieter auf dieser Liste steht und die Kabelverzweiger entsprechend ertüchtigt hat. Somit ist ein Investitionsschutz nicht gegeben, was bei der Deutschen Telekom nach eigener Auskunft dazu geführt hat, „dass wir alle Projekte in ganz Deutschland dieser Art sofort gestoppt haben“.

Der Magistrat der Stadt Zwingenberg bedauert die Entscheidung des Unternehmens, kann sie aber nicht ändern. Er legt jedoch Wert auf die Feststellung, „dass es allein die unternehmerische Entscheidung der Deutschen Telekom beziehungsweise die Regularien der Bundesnetzagentur und nicht etwa, wie vereinzelt behauptet, Entscheidungen der Stadt Zwingenberg sind, die den Anbieter an einem Netzausbau hindern“. Weiter heißt es aus dem Rathaus: „Da die Zwingenberger und Rodauer Bürger jedoch über gute Alternativen verfügen, sieht der Magistrat darin keinen Nachteil. Es liegt allein an den Kunden, die Möglichkeiten des Wettbewerbs zu nutzen.“

Abschließend heißt es: Neben den genannten Netzbetreibern bieten möglicherweise auch andere Anbieter schnelles Internet (teilweise auch mit anderen technischen Lösungen) in Zwingenberg und Rodau an. Die Stadtverwaltung empfiehlt, deren Angebote ebenfalls genau zu prüfen. red