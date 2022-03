Alsbach-Hähnlein hält am Bau eines Discounters für Hähnlein fest, sucht aber einen neuen Standort, nachdem die Regionalversammlung dem Standortwunsch an der „Quelllache“ östlich des Ortsteils eine Absage erteilt hat und damit auch dem Einspruch von Zwingenberg gefolgt ist. Nun denkt man im Rathaus an einen Standort westlich von Hähnlein (Bild).

© Philipp