  Kauf von Bühnenelementen für den „Löwen“ auf 2022 vertagt

Eine von drei Investitionen, die die Stadt als Eigentümerin und Verpächterin des „Bunten Löwen“ für das laufende Jahr im Haushalt eingeplant hat, soll auf das nächste Jahr verschoben werden. Der Sozial-, Kultur- und Sportausschuss folgte damit einer Initiative der CDU, für die Christoph Neumeister beantragt hatte, 4200 Euro für die Anschaffung von Bühnenelementen erst im Jahr 2022 auszugeben.

Unangetastet bleiben 6500 Euro für die Anschaffung eines neuen Konvektomaten – das ist ein Heißluftofen –- für die Küche des Restaurants sowie 3500 Euro für die Installation eines Sichtschutzes, der die zu der Immobilie gehörenden Mülltonnen verbirgt. Der Kauf der Bühnenelemente indessen sei – bedauerlicherweise – in diesem Jahr mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie und ihre Folgen nicht zwingend nötig, so Neumeister: Vermutlich werde es nicht allzu viele Veranstaltungen im Diefenbachsaal geben, bei denen eine Bühne benötigt werde. Und sollte das doch der Fall sein, dann müsse in diesem Jahr noch einmal auf das alte Verfahren zurückgegriffen werden: Dann müsse der Bauhof des Zweckverbands Kommunale Dienste Alsbach, Hähnlein, Zwingenberg Bühnenelemente aus der Melibokushalle heranschaffen. mik