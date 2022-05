Kassettenbox mit mehreren Tausend Euro in Zwingenberg gestohlen

Zwingenberg. Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zwingenberger Bahnhofstraße, Nähe Lindenweg ist am Dienstagabend (03.) eine Kassettenbox mit mehreren Tausend Euro gestohlen worden. Die Täter nutzten das Zeitfenster zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr für den Einbruch aus, während der Bewohner zum Einkaufen unterwegs war, wie die Polizei berichtet. Als der Bestohlene nach Hause zurückkehrte, war die Eingangstür aufgebrochen und die Kassette samt Geld gestohlen. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim hat den Fall übernommen und bittet Zeugen, sich unter 06252 / 706-0 zu melden.

