Insgesamt 25 Teilnehmer verschiedener Karate-Dojos in Hessen waren am Samstag in der Melibokushalle in Zwingenberg zusammengekommen, um mit Jörg Rippert, dem Leiter des Karate-Dojo im Sportclub Rodau (SCR), die „alte Kriegskunst“ (Kobudo) und an diesem Tag speziell die Kampfkunst mit dem Bo (Langstock) kennenzulernen.

Kobudo entstand im 16. Jahrhundert auf der Insel Okinawa. Um sich

...