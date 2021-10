Karateka des SCR freuen sich auf Weihnachtsfeier und schmieden Pläne für 2022

Rodau. Die Karateka des Sportclubs Rodau (SCR) 1972 e.V. trainierten bei schönem Wetter bislang auf dem Sportplatz. Seit kurzem findet das reguläre Training unter Einhaltung eines Corona-Hygienekonzeptes wieder im Dorfgemeinschaftshaus in Rodau statt. Wie Georg Würsching berichtet, wird auf Partnerübungen weiterhin verzichtet, aber unter Anleitung von Sensei Jörg Rippert werden die Katas des Shorin-Ryu-Karate geübt, denn am Vormittag des 20. November stehen die nächsten Kyu-Prüfungen an, die im DGH abgenommen werden.

Auch das gesellige Beisammensein und der freundschaftliche Kontakt untereinander kommen in der Karateabteilung nicht zu kurz:

Auf die gemeinsame Weihnachtsfeier am 20. November abends im Gasthaus „Zur Post“ in Rodau freuen sich schon alle. Dabei werden sicherlich der Prüfungstag, das zu Ende gehende Jahr und die Pläne für 2022 Gesprächsthema sein. Partner sind dabei natürlich ebenfalls willkommen.

Im nächsten Jahr sollen am 26. März die Yamanni-Prüfungen (Waffenkampfkunst) stattfinden.

Das Bild zeigt die Trainierenden zusammen mit Lehrer Jörg Rippert (vorne, 3.v.l.) bei der Kata Pinan Yondan. / red