Kammermusikabend in Jugenheim

Jugenheim. Am 1. April, Freitag veranstaltet der Arbeitskreis Kirche und Kultur mit dem Förderverein der Evangelischen Bergkirche Jugenheim ein Konzert im Gemeindehaus (Lindenstraße 6), schreibt Monika Hölzle-Wiesen in einer Pressemitteilung. Unter dem Motto „Zuversicht – in Kontakt bleiben“ kommen die beiden Musikerinnen Heike Städter (Bild) und Gabriele Scholz mit ihrem aktuellen Kammermusikprogramm nach Jugenheim.

Für Heike Städter ist es eine ganz besondere Freude, die erste Veranstaltung „Kultur am Freitagabend“ nach einer langen, Corona bedingten Pause im Gemeindehaus wieder mitzugestalten. Auf dem Programm stehen Werke von Telemann, Saint-Saens, Ravel, Szymanowska, Dunhill und Vorlova. Mit diesem Programm möchten die Künstlerinnen mit dem Publikum an der Bergstraße in Kontakt kommen und neue Zuversicht wecken.

© Privat / Heike Städter

Es gelten die 3 G-Regel und Maskenpflicht. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten. / red

