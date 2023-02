Kammerkonzert in Bickenbach

Bickenbach. Die „Kammerkonzerte im Jagdschloss Bickenbach“ begehen in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum. Wie Philipp Völger, 1. Vorsitzender des Vereins, mitteilt dürfen sich die Besucher zu diesem besonderen „Geburtstag“ auf besondere musikalische Erlebnisse freuen, heißt es in der Pressemitteilung.

Das erste Konzert findet am 25. Februar, einem Samstag, statt. Im 73. Kammerkonzert der Reihe, einem „Winterkonzert“, lässt Daniela Heiderich ab 17 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Harfe, Gesang und französische Dudelsäcke erklingen. Traditionelle und alte Musik aus Frankreich und Deutschland, Tänze, Lieder und Melodien – mal mitreißend rhythmisch, mal filigran und träumerisch – versprechen einen abwechslungsreichen musikalischen Nachmittag. Eigenkompositionen mit durchaus modernem Anklang unterstreichen den facettenreichen Klang dieser besonderen Instrumente.

Harfe und Dudelsack

Daniela Heiderich, aufgewachsen in Bickenbach, studierte Traditionelle Musik in Poitiers, Frankreich, und beschäftigte sich intensiv mit dem Spiel und der jahrhundertealten Geschichte der wandernden Harfenspieler in Europa. In Zentralfrankreich spezialisierte sich auf das Spiel der dortigen Dudelsackformen. Sie steht international als Solistin und mit verschiedenen Ensembles auf der Bühne, spielt auf Festivals für Alte Musik im In- und Ausland und unterrichtet Harfe, Dudelsack, Ensemblemusik und Tanz.

Der Einlass zum Konzert ist eine halbe Stunde vor Beginn. Ein barrierefreier Zugang per Fahrstuhl zum Bürgersaal im Rathaus (Darmstädter Straße 7) ist gewährleistet. red