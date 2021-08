Kabbaratz gastiert in Zwingenberg

Zwingenberg. Das Theater Mobile weist auf den Auftritt des Darmstädter Kabarett-Duos Kabbaratz hin, das am 4. September, Samstag, ab 20 Uhr mit seinem Programm „Ich würde alles für mich tun!“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg gastieren wird. In einer Pressemitteilung heißt es über das „Kuschelprogramm“:

„Wer kennt sie nicht: sie drängeln sich vor, sie fahren rücksichtslos – egal ob mit dem Rad oder dem Auto. Und auf die höfliche Frage, wie es ihnen geht, nehmen sie sich gerne zwei Stunden unserer Zeit. Und falls man sie kritisiert, kann man froh sein, wenn sie nur beleidigt sind – und nicht handgreiflich werden.

Darf man Mitmenschen mit ihrem Selfiestick verprügeln oder sollte man Mitleid mit ihnen haben? Während Peter Hoffmann überall Egoisten entdeckt, fällt Evelyn Wendler an ihm auf: ein Geisterfahrer sieht Hunderte. Die anderen denken nur an sich. Nur ich denke an mich. So wird in der Marktwirtschaft an alle gedacht. In seinem 31. Programm geht es Kabbaratz um Gesellschaft und Gemeinschaft. Also das große Wir und das kleine ich. Doch, das meinen die ernst. Komisch wird es genau deshalb. Versuchen Sie gar nicht erst, einhändig zu applaudieren. Trösten wir uns damit: Das Ego ist ein Luftballon, das Leben voller Dornen.“

Eintrittskarten für die Veranstaltungen im Theater Mobile gibt es bei der Tourist-Information der Stadt Bensheim (untere Fußgängerzone, Hauptstraße 53, gegenüber vom Kaufhaus Ganz) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. red

