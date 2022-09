Kabbaratz erzählt in Zwingenberg die wahre Anna log -Geschichte

Zwingenberg. Das Theater Mobile weist auf ein Gastspiel des Darmstädter Kabarett-Duos „Kabbaratz“ hin, das am 25. September, Sonntag, im ältesten Bergstraßenstädtchen auftritt. Evelyn Wendler und Peter Hoffmann präsentieren ab 18 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) ihr aktuelles Programm „Anna log – die wahre Geschichte“. In der Ankündigung der Mobilisten heißt es:

„Solange Sie es in ,der Wikipedia‘ recherchieren können, müssen Sie nichts, rein gar nichts darüber wissen: Die Rede ist vom Kabarett mit Doppel-T und ohne C. Zwei Fossilien (und das fossile Zeitalter nähert sich seinem Ende) wollen nach 35 Bühnenjahren ihr 32. Programm präsentieren. Es geht darin um das, was wirklich zählt – und zwar nicht binär.

Der Saurier Peter Hoffmann wird nicht trauriger dank sprudelnder Einfälle – doch ohne Quellcode. Evelyn Wendler ist nach wie vor verspielt – nur kein Gamer. Beide widmen diesen Abend der Welt des Analogen – also jener lange, lange vergangenen Zeit, in der die Langeweile offline war statt online – und App-endizitis noch ein Bauchgefühl. Wenn Ihnen das fremd vorkommt, wird der Google-Übersetzer nichts nutzen. Sie könnten den Eindruck gewinnen, Sie hätten im Waldkindergarten den Medienpädagogen verloren– und das sei überhaupt nicht schade. Echt jetzt? Echt.“ Eintrittskarten für die Veranstaltungen im Theater Mobile gibt es im Vorverkauf im Zwingenberger Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2) oder in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/1008-16). Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn öffnet. red