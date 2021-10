K66 bei Rodau gesperrt

Rodau. In der Woche vom 11. Oktober, Montag, bis 15. Oktober, Freitag, erfolgen im Auftrag der Straßenmeisterei Bensheim Instandsetzungsmaßnahmen an der Fahrbahn der Kreisstraße K 66 bei Rodau beziehungsweise Hähnlein, heißt es in einer Pressemitteilung von Hessen Mobil: Die Arbeiten finden unter Vollsperrung der Kreisstraße statt. Die Umleitung erfolgt ab Rodau über die Kreisstraße K 67 bis zum Kreisverkehrsplatz in Zwingenberg, weiter über die Bundesstraße B 3 in Richtung Alsbach und von dort weiter über die Landesstraßen L 3112 bis Hähnlein und L 3261 bis Rodau. red

