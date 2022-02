Junge Rodauer Familien zeigten am Baumschnitt großes Interesse

Rodau. Der Verschönerungsverein Rodau (VVR) lädt die Paten der Obstbäume, die vor einigen Jahren auf VVR-Initiative am Wirtschaftsweg zwischen dem Stadtteil-Sportplatz und dem benachbarten Niederwald gepflanzt wurden, regelmäßig zum Baumschnitt ihrer „Patenkinder“ ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch zu Beginn dieses Jahres hatte Vorsitzender Peter Götz Freunde und Mitglieder zum fachgerechten Rückschnitt eingeladen. In einer Pressemitteilung heißt es über die Aktion, die am vergangenen Samstag stattgefunden hat: Wer seine Obstbäume liebt, der muss sie regelmäßig schneiden. Der richtige Schnitt ist wichtig für Gesundheit und Ertrag der Bäume. Jetzt, da die Bäume frei von Laub sind, hat man gute Sicht auf alle Äste und Zweige.

Zahlreiche fleißige Helfer waren beim Baumschnitt des VVR an der Obstbaumallee in Rodau am letzten Samstag am Werk. Erfreulicherweise zeigten junge Familie – ausgerüstet mit Gartenscheren, Astscheren und Leitern – Interesse an der Kunst des Baumschneidens, obwohl sie keinen Baum ihr eigen nennen konnten. Nach kurzer Einweisung und Anleitung legten sie sogar schon selbst Hand an, insbesondere an den Bäumen, deren Baumpaten leider keine Zeit gefunden hatten, um sich zu kümmern. Zum Dank gab es hinterher für alle Helfer Gegrilltes und Kuchen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2