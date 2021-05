Jugenheim bietet Badespaß im Drei-Schicht-Betrieb

Seeheim-Jugenheim. Seit dem Wochenende hat das Freibad in Jugenheim geöffnet (wir haben berichtet). Eintrittskarten fürs Badevergnügen können in einem eigens von der Gemeinde Seeheim-Jugenheim auf ihrer Webseite eingerichteten Online-Shop erworben werden, denn die Tickets sind – wie schon in der vergangenen Saison – ausschließlich online erhältlich, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Darin wird weiter erläutert: Der Kauf der Online-Tickets ist ab jeweils drei Tagen vor dem gewünschten Schwimmbadbesuch möglich. Entscheiden muss man sich dabei für eine der drei täglichen Schichten, die in Folge der Corona-bedingten Abstands- und Hygieneregelungen eingerichtet wurden. Die erste Schicht geht von 7 bis 11 Uhr, die zweite von 11.30 bis 15.30 Uhr und die letzte von 16 bis 20 Uhr. Dazwischen liegen jeweils halbstündige Desinfektionspausen. Pro Schicht steht ein Kontingent von 406 Karten zur Verfügung. Die Eintrittspreise betragen wie im Vorjahr vier Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder und Jugendliche. Neu ist ein Gutschein im Wert einer Zehnerkarte, der ebenfalls über den Webshop erworben werden kann.

Die Schwimmerinnen und Schwimmer, die keine Möglichkeit haben, sich Tickets online zu kaufen, können sich montags bis freitags jeweils von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06257/990-284 an die Gemeindeverwaltung Seeheim-Jugenheim wenden und einen Vor-Ort-Termin im Rathaus (Schulstraße 12) in Jugenheim zum Ticketkauf ausmachen. red