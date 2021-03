Zwingenberg/Rodau. Die Jugendfeuerwehr organisiert für alle Kinder von Rodau und Zwingenberg ab einem Alter von sechs Jahren wieder eine kleine Geschenke-Aktion, wie der Zwingenberger Jugendwart Stefan Diefenbach mitteilt. Konkreter Anlass ist das bevorstehende Osterfest. Dabei soll gleichzeitig das neue Feuerwehr-Quizheft der Kreisjugendfeuerwehr Bergstraße vorgestellt werden. In einer Pressemitteilung heißt es dazu:

AdUnit urban-intext1

Ab dem 29. März, Montag, können Kinder und Jugendliche aus der Kernstadt und dem einzigen Stadtteil sich ein kleines Geschenk von der Jugendfeuerwehr Zwingenberg abholen. Verschenkt werden neben Schokoladen-Osterhasen auch die neuen Feuerwehr-Quizhefte. Abgeholt werden können die Geschenke bei der Wäscherei Machleid (Wetzbach 11, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr).

Ab dem 29. März können sich Kinder und Jugendliche aus Kernstadt und Stadtteil Osterhasen und Quizhefte bei der Wäscherei Machleid abholen. © FFW

Das 18-seitige Quizheft besteht aus Fehlersuchbildern, Kreuzwort- und Gitterrätseln, Denkaufgaben, Sudoku, Feuerwehrphysik und Geheimcodes. Die Lösungen der Aufgaben befinden sich selbstverständlich auch im Heft.

Das Quizheft wurde von der Jugendfeuerwehr Waldeck-Frankenberg in Nordhessen entwickelt und zur weiteren Verbreitung der Landesjugendfeuerwehr zur Verfügung gestellt. Nach einer Absprache mit den einzelnen Landkreisen und deren Kreisjugendfeuerwehrleitungen durfte das Quizheft nun auch regional umgestaltet und auf die jeweilige Region angepasst werden.

AdUnit urban-intext2

Für die Kreisjugendfeuerwehr Bergstraße übernahm diese Aufgabe Robin Kröger, Jugendwart der Jugendfeuerwehr Lorsch und auf Kreisebene Sachgebietsleiter Verwaltung. Kröger passte das Heft auf die Region Bergstraße an und ergänzte es um das eine oder andere Rätsel. Das Heft wurde dann vom Kreisfeuerwehrverband zum Druck freigegeben und konnte nun an alle Jugendfeuerwehren im Kreis verteilt werden.

Stift statt Smartphone

Dazu Stefan Diefenbach: „Dieses Feuerwehr-Quizheft ist für Kinder eine tolle, lehrreiche und interessante Sache und mal eine Abwechslung zu Computer- oder Handyspielen. Alles, was man dazu benötigt, das sind ein Stift und etwas Einfallsreichtum. Und falls eine Frage doch etwas zu speziell sein sollte, dann freuen wir uns auf euren Besuch bei der Jugendfeuerwehr, um diese Frage zu beantworten.“ In die Jugendfeuerwehren können Kinder ab dem zehnten Lebensjahr eintreten. Allerdings finden zurzeit wegen der Coronavirus-Pandemie weder in Zwingenberg noch in Rodau Übungsstunden statt.

AdUnit urban-intext3

Sind diese Treffen wieder möglich, dann trifft man sich in Zwingenberg immer montags ab 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus (Gießer Weg 12). In Rodau kommen die Nachwuchsbrandschützer immer mittwochs ab 18 Uhr ebenfalls im Feuerwehrgerätehaus (Zwingenberger Straße 5) zusammen.

AdUnit urban-intext4

Kinder aus Rodau und Zwingenberg, die das zehnte Lebensjahr noch nicht erreicht haben, können Bambini-Gruppe der Feuerwehr Zwingenberg besuchen – die allerdings ebenfalls wegen der Pandemielage nicht stattfinden können. Bei den sogenannten „Florianszwergen“ kann man schon ab dem sechsten Lebensjahr mitmachen und wechselt dann mit dem Erreichen des zehnten Geburtstages in die jeweilige Jugendabteilung der örtlichen Wehr. Eingeladen sowohl zur Kinder- als auch zur Jugendfeuerwehr sind ausdrücklich auch Mädchen.

Abschließend schreibt Stefan Diefenbach: „Ich hoffe sehr, dass dieses tolle Quizheft unseren Zwingenberger und Rodauer Kindern gefällt und auch die Neugier und das Interesse auf die Welt der Feuerwehr weckt. Die Jugendfeuerwehren aus Zwingenberg und Rodau sowie die Zwingenberger Florianszwerge würden sich über neue Mitglieder sehr freuen. Denn auch bei der Feuerwehr heißt es: ,Ohne Jugend keine Zukunft‘.“ red