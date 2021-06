Jugendwehr Rodau sammelt Altpapier

Rodau. Die Freiwillige Feuerwehr Rodau organisiert am 17. Juli, Samstag, wieder eine Altpapiersammlung. Wie Matthias Schneider in einer Pressemitteilung schreibt, sollte das Altpapier bis 9 Uhr gebündelt oder in Kartons zur Abholung bereitstehen. Mit dem Erlös aus dem Verkauf des Altpapiers wird die Arbeit der Rodauer Jugendfeuerwehr finanziell unterstützt. Schneider formuliert daher:

AdUnit urban-intext1

„Wir bitten um Verständnis dafür, dass große Mengen Kartons oder sperrige Kartonagen leider nicht mit eingesammelt werden können, da diese die Qualität des eingesammelten Altpapiers verschlechtern und somit den Erlös mindern.“

Aufgrund von Missverständnissen bei der vergangenen Altpapiersammlung weist die Jugendfeuerwehr Rodau überdies darauf hin, dass das Altpapier an diesem Tag nur im Stadtteil Rodau eingesammelt wird. Für die Einsammlung von Altpapier in der Kernstadt Zwingenberg ist die dortige Jugendwehr zuständig.

Abschließend heißt es: „Wir danken allen Rodauern, die uns durch das Bereitstellen ihres Altpapiers unterstützen.“ red

AdUnit urban-intext2