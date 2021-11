Jugendwehr organisiert wieder Geschenke-Aktion

Zwingenberg. Die Jugendfeuerwehr Zwingenberg organisiert eine Neuauflage ihrer mittlerweile schon fast traditionellen Geschenke-Aktion in der Vorweihnachtszeit. Wie der Zwingenberger Jugendwart Stefan Diefenbach erläutert, richtet man sich einmal mehr an alle Kinder ab sechs Jahren in Zwingenberg und Rodau.

Verschenkt werden Adventskalender mit Schokoladen-Inhalt von der Hessischen Jugendfeuerwehr zusammen mit einer kleinen Überraschung, die die örtliche Jugendwehr für die Mädchen und Jungen zusätzlich beisteuert. Die Kalender zusammen mit der Überraschung können ab sofort und solange der Vorrat reicht bei Kreisjugendfeuerwehrwart Lutz Machleid (Wäscherei Machleid, Wetzbach 11) abgeholt werden (montags bis freitags, 8 bis 13 Uhr). Überdies weist Stefan Diefenbach auf die letzten beiden Treffen der Jugendfeuerwehr Zwingenberg im zu Ende gehenden Jahr hin: An den Montagen 29. November und 13. Dezember finden noch einmal Jugendfeuerwehr-Gruppenstunden statt, bevor es dann bis zum 8. Januar 2022 in die Winterpause geht. Mädchen und Jungs ab zehn Jahren, die Interesse an Spiel, Spaß und Technik haben und die Welt der roten Autos entdecken möchten, können gerne zu den besagten Treffen ab 18 Uhr ins Feuerwehrgerätehaus Zwingenberg (Gießer Weg 12) kommen.

Im neuen Jahr soll der Startschuss dann mit dem Einsammeln der Weihnachtsbäume fallen, Termin ist der 8. Januar 2022, ein Samstag. Bedauerlicherweise musste diese Aktion in diesem Jahr auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Jugendwart Diefenbach abschließend: „Für das neue Jahr haben wir das Einsammeln der ausgedienten Bäume aber wieder fest im Blick und werden uns mit einem entsprechenden Konzept auch darauf vorbereiten, sodass wir unsere Traditionsveranstaltung wieder durchführen können.“ red