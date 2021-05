Jugendwehr löscht wieder Übungsfeuer

Zwingenberg. Nach einer sehr langen – Corona-bedingten – Pause beginnt die Jugendfeuerwehr Zwingenberg am kommenden Montag, 31. Mai, 18 Uhr, wieder mit ihren Ausbildungs- und Übungsstunden. Treffpunkt für die Mitglieder und die Mädchen und Jungen ab zehn Jahren, die das vielleicht noch werden wollen, ist das Feuerwehrgerätehaus am Gießer Weg 12. Jugendwart Stefan Diefenbach schreibt dazu in einer Pressemitteilung:

„Auch wenn diese schwierige und lange Zeit noch immer nicht vorbei ist, sollten wir wieder beginnen, den Dienstbetrieb in den Jugendfeuerwehren zu starten. Den Kindern muss einfach etwas geboten werden, diese Möglichkeit darf nicht länger hinausgeschoben werden. Unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sowie mit einer entsprechenden Konzeption für den Ausbildungsbetrieb freuen wir uns darauf, endlich mit der Jugendarbeit weitermachen zu können.“

Diefenbach geht zwar davon aus, dass auch in diesem Jahr wieder keine Veranstaltungen wie Wandertage, Großübungen oder Zeltlager stattfinden können, „aber wir müssen wenigstens versuchen, unsere Mitglieder mit interessanten Ausbildungsabenden weiter an die Feuerwehr zu binden“. Deshalb habe man sich auch dafür entschieden, in diesem Jahr auf eine Sommerpause zu verzichten, um auch in den Sommerferien mit dem Übungsbetrieb weitermachen zu können.

Der Jugendwart verspricht: „Die Kinder dürfen sich auf sehr interessante und spannend gestaltete Übungsstunden in der Jugendfeuerwehr freuen. Themen wie zum Beispiel Gerätekunde oder das Löschen von Bränden werden eine Rolle spielen. Überdies wird mit kleinen Experimenten für die nötigen Aha- und Wow-Effekte gesorgt. Kurzum: Kurzweilige Abende sind garantiert. Natürlich gehört an den wärmeren Tagen auch eine kleine Wasserschlacht auf dem Feuerwehrhof mit zum Programm. Und selbstverständlich dürfen die Kinder dann auch ihre Ausbilder mal so richtig nass machen.

Abschließend schreibt Stefan Diefenbach: „Auch wenn uns der Coronavirus in unserer Handlungsfreiheit sehr einschränkt, müssen wir gerade jetzt alles daransetzen, um die Kindern und damit unseren Nachwuchs für die Einsatzabteilung bei der Stange zu halten.“

Weitere Informationen über die Arbeit der örtlichen Jugendfeuerwehr gibt es bei Jugendwart Stefan Diefenbach, Telefon: 0176/70746385, E-Mail: feuerwehr@zwingenberg.de. red

