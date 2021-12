Jugendliche Vandalen in Zwingenberg?

Zwingenberg. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte die Scheiben der Bushaltestelle „Pfarrhausgasse“ im Zwingenberger B3-Abschnitt Pass beschädigt, zudem wurden an der Wiesenstraße - in unmittelbarer Tatortnähe - mehrere Warnbarken einer Baustelle entfernt und im Bereich der Bahnunterführung zurückgelassen (wir haben bereits berichtet). Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und schreibt in einer Pressemitteilung:

Gegen 2 Uhr wurde von Zeugen eine Personengruppe, augenscheinlich Jugendliche, wahrgenommen, die auf der Wiesenstraße lärmend in Richtung Bahngleise (Melibokusstraße) lief. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Geschehnissen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 zu melden. ots