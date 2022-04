Jugendliche lösen Polizeieinsatz am Bickenbacher Bahnhof aus

Darmstadt / Bickenbach. Zwei 13-Jährige aus Darmstadt und ihr 15 Jahre alter Begleiter haben am Dienstagnachmittag (5.) einen Polizei-Einsatz ausgelöst und dafür gesorgt, dass der Bahnverkehr gegen 15 Uhr für den Bereich des Bahnhofes Bickenbach kurzzeitig gestoppt werden musste.

Das Trio steht derzeit im Verdacht, wenige Minuten zuvor, einen Mitarbeiter der Bahn auf dem Gleis 9/10 des Darmstädter Hauptbahnhofes, aggressiv angesprochen, verbal beleidigt und mit einer Softairwaffe bedroht zu haben, wie die Polizei berichtet. Im Anschluss stiegen die Jungen in den Regionalzug 60 mit Fahrtrichtung nach Mannheim. Nachdem die Polizei von dem bedrohten Mann alarmiert wurde, stoppten die Beamten den Zug in Bickenbach und nahmen die jungen Darmstädter fest. Diese hatten noch vergeblich einen Fluchtversuch zu Fuß in Richtung Industriegebiet unternommen, so die Polizei.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten die beschriebene Waffe sicher, bei der es sich um eine Plastikpistole in der Farbe Silber handelte. Sie nahmen das Trio mit zur Wache und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung ein. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden sie jeweils in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben.

Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Mit den weiteren Ermittlungen in diesem Fall ist nun das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kriminalpolizei betraut. Hinweise nimmt die Polizei unter 06151/9690 entgegen.

