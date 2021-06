Jugend musiziert - aber nicht als Wettbewerb

Zwingenberg. An gleich fünf Orten veranstaltet die in Zwingenberg gegründete Kulturstiftung für die Bergstraße im Herbst dieses Jahres in ihren Stifterkommunen die ersten Bergsträßer Musiktage von Kindern und Jugendlichen. Wie es in einer entsprechenden Pressemitteilung aus dem Zwingenberger Rathaus heißt, dass die Stiftung quasi als Geschäftsstelle unterstützt, will sie sich damit neben ihren bürgernahen Angeboten zur Bergsträßer Baukultur (Vortrags- und Diskussionsforen, Ausstellungen, Verleihung des Heinrich-und-Georg-Metzendorf-Preises u.a.m.) nun der musikalischen Nachwuchsförderung und hier öffentlichen Auftrittsmöglichkeiten für junge Talente an der Bergstraße zuwenden.

45 Bewerbungen

Ende 2020 erfolgte eine Ausschreibung der Kulturstiftung an öffentliche und private Musikschulen und weiterführende Schulen in der Bergsträßer Umgebung, die viele Vorschläge erbrachte: So haben sich insgesamt 45 Kinder und Jugendliche beworben beziehungsweise wurden vorgeschlagen. „Die vielen – und sehr vielfältigen – Vorschläge lassen erfrischend abwechslungsreiche Konzerte erwarten“, erhofft sich Joachim-Felix Leonhard als Gesamtkoordinator, denn, so der Vorsitzende des Kuratoriums der Kulturstiftung, „zwischen Klassik und Pop, instrumentalen und vokalen Auftritten, auch mit bewusster Mischung von Instrumenten wird Einiges geboten werden. Vor allem aber werden Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 19 Jahren zum ersten Male seit fast 18 Monaten – wieder – öffentlich auftreten können, und das ist von der pädagogischen Situation her eine ganz wichtige Funktion unserer Konzerte.“

Notfalls als Live-Stream

Falls sich die pandemische Situation bis zum Herbst verschlechtert, werden die Konzerte im Live-Stream aufgezeichnet und über Internet ausgestrahlt werden.

Das Programm ist das Ergebnis von vielfachem ehrenamtlichem Engagement und von Zusammenarbeit von Kommunen und Unternehmen an der Bergstraße. Es wurde von Judith Portugall (Bensheim, Leiterin der Musikschule Groß-Gerau), Hans-Joachim Rieß (Lampertheim, Geschäftsführer des Landesverbandes Hessen des Verbandes deutscher Musikschulen) und Joachim-Felix Leonhard (Alsbach-Hähnlein) entworfen und Anfang Mai von einem Beirat von Persönlichkeiten von der Bergstraße beraten und beschlossen. Einzelne Beiratsmitglieder werden auch die Moderation bei den einzelnen Konzerten übernehmen.

Derzeit gehen die bei dem umfangreichen Gesamtprogramm notwendigen Feinplanungen voran. Schon jetzt stehen aber die Orte und Zeiten der Sonntagskonzerte – sie finden jeweils von 16 bis 18 Uhr - fest. „Es lohnt sich, diese Termine schon einmal vorzumerken“, so Gesamtkoordinator Joachim-Felix Leonhard im Namen der Veranstalter und Interpreten:

Einhausen, Mehrzweckhalle am Rathaus, 5. September

Lorsch, Museumszentrum, Paul-Schnitzer-Saal, 12. September

Zwingenberg, Bunter Löwe, Diefenbachsaal, 19. September

Bensheim, Parktheater, am 3. Oktober

Alsbach-Hähnlein, Bürgerhaus Sonne, 24. Oktober

Kein Eintritt, aber Spenden

Für die Konzerte wird kein Eintritt erhoben, doch werden Spenden erbeten. In der jeweiligen Konzertpause wird der Rotary-Club Bensheim-Südliche Bergstraße einen Verkauf von Kaffee, Kuchen und Erfrischungsgetränken organisieren.

Die Spenden und die Reinerlöse aus dem Pausenverkauf werden einem gemeinnützigen Zweck zufließen. red