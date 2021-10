Die „Minibokus-Kids“ haben beim Wettbewerb „Spielen macht Schule – auch am Nachmittag“ eine Spiele-Ausstattung gewonnen. Unser Bild zeigt (v.l.) Manuale Fetzer bei der Übergabe der Preise an Sandra Bechtel-Mai (Leitung der lokalen Schülerbetreuung in Trägerschaft von GaBiBe), Timo Grunert (Geschäftsführung GaBiBe) und Ulla Heß (Leitung Melibokusschule).

© Thomas Zelinger