Jakob Friedrich im Theater Mobile

Zwingenberg. Mit seinem Kabarett-Programm über das Arbeitsleben „I schaff mehr wie Du!“ gastiert Jakob Friedrich am Freitag, 22. Oktober, im Theater Mobile in Zwingenberg. Beginn ist um 20 Uhr.

In seinem ersten Soloprogramm „I schaff mehr wie Du!“ analysiert Jakob Friedrich in charmanter Art und Weise die schwäbische Mentalität sowie politische und wirtschaftliche Zusammenhänge. Er nimmt sein Publikum mit auf die Reise in seinen Arbeitsalltag und imitiert auf hinreißend komische Art seine Kollegen und Vorgesetzten.

Jakob Friedrich tritt am Freitag (22.) im Theater Mobile auf. © Lina Bihr

Jakob Friedrich ist seit 15 Jahren Facharbeiter in der schwäbischen Metall- und Elektroindustrie. Doch auch nach so langer Zeit kämpft er noch mit Anpassungsschwierigkeiten, was nicht zuletzt daran liegt, dass seine Eltern aus Bremen kommen. Der Comedian und Kabarettist überzeugt mit einem kurzweiligen und pointenreichen Programm voller Situationskomik und Sprachwitz. Seine Themen sind mitten aus dem Leben gegriffen. Die von ihm beschriebenen Alltagssituationen werden durch seine witzigen Schilderungen zu kuriosen Begebenheiten, die dem Publikum den alltäglichen Wahnsinn vor Augen führen.

Die Saarbrücker Zeitung schrieb über das Programm: „Wie befreit lachte das Publikum dagegen über die intellektuelle Handwerker-Comedy von Jakob Friedrich, der mit „I schaff mehr wie Du!“ ein frappierend souveränes Solo-Debüt abliefert. Friedrich kommt als Mechatroniker im Blaumann daher, der mit analytischem Mutterwitz die schwäbische Mentalität ergründet und den alltäglichen Irrsinn in seiner Firma als Brennglas für das große Ganze benutzt. Dabei punktet Friedrich mit dem begnadeten Talent, komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären – und ad absurdum zu führen.“

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Tel. 06251/100816)) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuell Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt ins Mobile ist nur für Besucher möglich, die gemäß der 3 G-Regel nachweislich geimpft, genesen oder getestet sind. red