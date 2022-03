IUHAS veranstalten Frühjahrsempfang

Alsbach-Hähnlein. Die „Initiative Umweltschutz Hähnlein, Alsbach, Sandwiese“ (IUHAS) musste ihren traditionellen Neujahrsempfang Corona-bedingt absagen. Jetzt laden Vorsitzender Georg Rausch und Fraktionsvorsitzender Volker Steitz zu einem Frühjahrsempfang ein. Der findet am 3. April, Sonntag, ab 10.30 Uhr im Bürgerhaus Sonne in Alsbach unter der Überschrift „Nachhaltige Stadtentwicklung und Wohnkonzepte“ statt.

Über die Grenzen des Wachstums

Als Gast haben die IUHAS Thomas Winkler, den Bürgermeister von Mörfelden-Walldorf, eingeladen, „der uns einen Einblick in seine Erfahrungen mit dem Projekt ,Großer Frankfurter Bogen’ sowie mit Innenentwicklung und Grenzen des Wachstums geben wird“.

Wer an dem Frühjahrsempfang teilnehmen möchte, der soll sich per E-Mail an: vorstand@iuhas.de anmelden. red

