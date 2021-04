Alsbach-Hähnlein. In der Zwingenberger Nachbargemeinde Alsbach-Hähnlein werden die Parteien IUHAS – die Initiative Umweltschutz Hähnlein, Alsbach, Sandwiese – und die SPD zur Konstituierung des neuen Gemeindevorstands eine Listenverbindung eingehen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Volker Steitz (Fraktionsvorsitzender der IUHAS) und Anke Paul (Fraktionsvorsitzende der SPD). Weiter heißt es:

Bereits in der Vergangenheit haben SPD und IUHAS festgestellt, dass es bei inhaltlichen Positionen beider Fraktionen große Übereinstimmungen gab. Die guten Wahlergebnisse bei der Kommunalwahl vom 14. März verhelfen den Fraktionen von SPD (25,38 Prozent) und IUHAS (24,92 Prozent) jeweils zu einem zusätzlichen Sitz in der Gemeindevertretung. Beide Fraktionen verfügen nun über jeweils acht Mandate der insgesamt 31 zu vergebenen Sitze in der Alsbach-Hähnleiner Gemeindevertretung. Die beiden Parteien erläutern ihr Vorgehen wie folgt: „Die neue Mehrheit hätte allerdings zu keiner Veränderung der Sitzverhältnisse im Gemeindevorstand geführt, an dessen Spitze der Christdemokrat Sebastian Bubenzer als direktgewählter Bürgermeister steht. Es lag deshalb nahe, die gemeinsame neue Stärke zu nutzen. Bei insgesamt neun Sitzen im Gemeindevorstand können so fünf besetzt und auch die oder der Erste Beigeordnete gestellt werden. Beide Partner vereinbaren dafür eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und kurze Kommunikationswege.“

Abschließend heißt es: „Darüber hinaus wollen aber beide Parteien ihre inhaltliche Selbstständigkeit behalten. SPD und IUHAS werden weiterhin ihre Ziele getrennt voneinander verfolgen und themenabhängig nach Mehrheiten dafür suchen.

Für die Wahl der oder des Vorsitzenden der Gemeindevertretung werden SPD und IUHAS das Gespräch mit der CDU-Fraktion suchen, um zu klären, ob ein gemeinsamer Kandidat gefunden werden kann.“ red

