Das Theater Mobile in Zwingenberg weist auf eine Lesung hin, bei der die Autorin Ingrid Noll ihr aktuelles Buch „Kein Feuer kann brennen so heiß“ vorstellen wird. Die Schriftstellerin, die in Weinheim lebt, gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Krimi-Autorinnen der Gegenwart und wird am kommenden Sonntag, 28. November, ab 18 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) zu Gast

...