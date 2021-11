Ingrid Noll stellt ihr aktuelles Buch vor

Zwingenberg. Das Theater Mobile in Zwingenberg weist auf eine Lesung hin, bei der die Autorin Ingrid Noll ihr aktuelles Buch „Kein Feuer kann brennen so heiß“ vorstellen wird. Die Schriftstellerin, die in Weinheim lebt, gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Krimi-Autorinnen der Gegenwart und wird am kommenden Sonntag, 28. November, ab 18 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) zu Gast sein.

Nach ihrer Lesung steht die 86-Jährige für Fragen Rede und Antwort – „wie immer in ihrer unnachahmlichen, spritzig humorvollen Art, umrahmt von Musik und charmant moderiert“, kündigen die Mobilisten an. Im Klappentext zu ihrem im Februar dieses Jahres erschienen Werk „Kein Feuer kann brennen so heiß“ (Diogenes-Verlag, 304 Seiten) heißt es zum Inhalt:

Ingrid Noll liest am Sonntag im Zwingenberger Theater Mobile aus ihrem Buch „Kein Feuer kann brennen so heiß“. © Uwe Anspach

„Schön ist sie nicht, aber sie kann kochen und anpacken. Deshalb ist Lorina Altenpflegerin geworden und hat mit der Anstellung in der Villa Alsfelder das große Los gezogen. Hier geben sich attraktive Masseure die Klinke in die Hand, und Techtelmechtel entstehen, die besser geheim bleiben sollen. Für Aufregung sorgen ein aufgeschwatzter Pudel und ein zurückgelassenes Baby, die die alte Dame sichtlich neu beleben. Sehr zum Missfallen ihres Großneffen, der aufs Erbe lauert.“

Tickets im Vorverkauf

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/100816)) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuell Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Achtung: Der Eintritt ins Mobile ist ab sofort nur noch für Besucher möglich, die gemäß der 2 G-Plus-Regel nachweislich geimpft oder genesen und über zugleich einen negativen, tagesaktuellen Bürgertest verfügen. red