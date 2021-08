In Zwingenberg werden Wahlhelfer gesucht

Zwingenberg. Das Wahlamt der Stadt Zwingenberg unter der Leitung von Ralf Barthel und Stefan Sauer ist mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl am 26. September, Sonntag, auf der Suche nach weiteren Wahlhelfern, wie Rathauschef Holger Habich berichtet. Die Wahlhelfer sind nötig, um in den Wahllokalen in der Kernstadt sowie im Stadtteil Rodau am letzten Sonntag im September von 8 bis 18 Uhr – aufgeteilt in zwei Schichten – das Wählen zu ermöglichen und nach Schließung der Wahllokale die Stimmen auszuzählen. Zusätzlich zu den fünf Wahllokalen, in denen am 26. September vor Ort gewählt werden kann, gibt es auch einen Briefwahlbezirk, der ebenfalls von Wahlhelfern ausgezählt werden muss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürgermeister Habich ruft zu diesem „Dienst an der Demokratie“ auf und bittet um entsprechende Rückmeldungen an Hauptamtsleiter Ralf Barthel unter der E-Mail-Anschrift r.barthel@zwingenberg.de

Grundsätzlich ist das Amt des Wahlhelfers ein Ehrenamt, die Stadt zahlt den Bürgerinnen und Bürgern jedoch ein sogenanntes „Erfrischungsgeld“ aus, das der Magistrat in einer seiner jüngsten Sitzungen aufgestockt hat: Die Wahlhelfer erhalten 40 Euro und die Wahlvorsteher, die die aus den Helfern bestehenden Teams leiten, erhalten 50 Euro. Habich: „Das ist keine klassische Entlohnung, soll aber eine kleine Anerkennung sein.“ mik