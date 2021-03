Zwingenberg. Die Listenstimmen sind ausgezählt und auf Basis der Kreuze, die die Zwingenberger und Rodauer Wähler ganz oben auf ihren Stimmzetteln für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung gemacht haben, gibt es – Stand Sonntagabend – bei der Kommunalwahl im ältesten Bergstraßenstädtchen einen klaren Sieger und ansonsten nur Verlierer: Die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie (GUD) fuhr mit 33,62 Prozent das beste Ergebnis ihrer Geschichte ein und verbesserte ihren Wert von 2016 (Endergebnis: 20,4 Prozent) um sensationelle 13,22 Prozentpunkte. Zuwächse hat die GUD in den vergangenen Jahren immer wieder verbuchen können, einen derart hohen Zugewinn jedoch noch nie. Alle anderen Parteien mussten Verluste hinnehmen:

Die Christdemokraten – bislang stärkste Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung – verloren im Vergleich zur Kommunalwahl vor fünf Jahren (Endergebnis: 39,5 Prozent) 6,55 Prozentpunkte und landeten als Trendergebnis bei 32,95 Prozent. Die Freidemokraten büßten gegenüber 2016 (Endergebnis: 20,3 Prozent) 5,05 Prozentpunkte ein und liegen aktuell bei 15,25 Prozent. Und die Sozialdemokraten mussten gegenüber vor fünf Jahren (Endergebnis: 19,8 Prozent) ein Minus von 1,61 Prozentpunkten hinnehmen und rangieren nun bei 18,19 Prozent.

Wer keinen eigenen Stift zum Ankreuzen mitgebracht hatte, der bekam einen Kugelschreiber gestellt, der nach der Benutzung desinfiziert wurde. Im Wahllokal KiTa Alsbacher Straße wurde dieses Mal im Turnraum gewählt. © Funck

Das vorläufige amtliche Endergebnis wird voraussichtlich am Dienstag feststehen, bis dahin werden die Mitarbeiter des Rathauses mit dem Auszählen der Stimmzettel beschäftigt sein, auf denen die Wähler kumuliert und panaschiert haben. Eine Prognose, ob und inwiefern sich wesentliche Abweichungen zum Trendergebnis von gestern Abend ergeben werden, das wäre Kaffeesatzleserei.

In Rodau, dem einzigen Stadtteil von Zwingenberg, hat – basierend auf dem Trendwahlergebnis – die CDU ihre absolute Mehrheit verloren. Bei der Ortsbeiratswahl 2016 vereinten die Christdemokraten ein Endergebnis von 55,6 Prozent auf sich, am Sonntag rangierten sie bei 46,5 (Trend-)Prozent. Sozial- und Freidemokraten bauten ihre Ergebnisse aus: Die SPD (Endergebnis 2016: 13,9 Prozent) holte nun ein (Trend-)Ergebnis von 29,62 Prozent, die FDP (Endergebnis 2016: 18,8 Prozent) steht zurzeit bei 23,88 Prozent.

Fest steht indessen das gute – lokale – Abschneiden der Zwingenbergerin Evelyn Berg bei der Landratswahl: Die Grünen-Kandidatin Berg – Spitzenkandidatin der örtlichen GUD bei der Kommunalwahl – wurde am Sonntagabend zwar nicht zur neuen Landrätin gekürt, aber im Gegensatz zu ihrem Gesamtergebnis auf Kreisebene (12,84 Prozent) verbuchte sie in ihrem Heimatstädtchen mit 23,19 Prozent einen besseren Wert (Stand: 22.30 Uhr).

Wahlgang ohne Auffälligkeiten

„Es war merklich ruhiger als sonst“, zog Tobias Jäger, stellvertretender Wahlvorstand im Wahlbezirk 1 / Städtischer Kindergarten Alsbacher Straße nach seiner Schicht am Sonntagvormittag beispielhaft (Zwischen-)Bilanz. Der CDU-Stadtverordnete verrichtete den ehrenamtlichen Wahldienst gemeinsam mit seinen Kommunalpolitikerkollegen Ulrich Kühnhold (GUD) und Liam Callander (CDU) und zählte bis zum Schichtende um 13 Uhr exakt 191 Wählerinnen und Wähler – „gemessen an der Tatsache, dass im Wahlbezirk 1 rund 1500 Wahlberechtigte wählen gehen dürften, waren das nicht einmal 13 Prozent“. Jäger weiter: „Allerdings habe ich auch noch nie soft den Buchstaben ,W’ als Kennzeichen für ,Briefwähler’ auf unserem Wählerverzeichnis gesehen – das waren gefühlt 50 Prozent, die ihre Stimmen bereits abgegeben hatten.“ Probleme mit der Einhaltung der Corona-bedingten Hygiene- und Abstandsregelungen stellten Jäger und seine Kollegen nicht fest: „Es gab keinen Maskenverweigerer“, überhaupt seien die Stimmung unter den Wählern trotz der Krise sehr gut und die Begegnungen allesamt erfreulich gewesen. In den Wahlsonntag gestartet waren die Wahlhelfer – nicht nur die im Wahllokal KiTa Alsbacher Straße, sondern alle, die diesen Service in Anspruch nehmen wollten – mit einem Corona-Schnelltest, den der Zwingenberger Arzt Simon Breitenfeld auf Bitten der Stadt durchgeführt hatte.