In Zwingenberg Bikes im Wert von 10.000 Euro gestohlen

Zwingenberg. Zwischen Donnerstag (16.), 20 Uhr, und Sonntag (19.), 18 Uhr, brachen Kriminelle gewaltsam in mehrere Kellerräume und Garagen im Zwingenberger Stadtgebiet ein und erbeuteten unter anderem Fahrräder im Wert von rund 10 000 Euro. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang. Aktuellen Ermittlungen zufolge verschafften sich Kriminelle in der Darmstädter Straße auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu einer Garage eines Mehrfamilienhauses und entwendeten dort einen Akku eines E-Bikes. In der AnnaStraße gelangten die Fahrraddiebe gewaltsam über die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in die Tiefgarage. Dort knackten sie zwei angeschlossene Fahrräder und verursachten einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Anschließend machten sie sich unbemerkt mit der Beute davon. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Kriminellen in der Platanenallee gleich dreimal zu. Auch hier verschafften sie sich zunächst gewaltsam Zugang zum Mehrfamilienhaus, drangen bis in die Kellerräumlichkeiten vor und brachen dort drei Kellerabteile auf. Die Fahrraddiebe entwendeten zwei E-Bikes samt Zubehör und hinterließen einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern in Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 zu melden. ots

