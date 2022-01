In Rodau werden Weihnachtsbäume eingesammelt

Rodau. Die „Rorrer Babbelstubb“ organisiert am Samstag, 8. Januar, eine Sammelaktion, bei der im Zwingenberger Stadtteil Weihnachtsbäume und Altpapier entsorgt werden.

Wie Matthias Schneider, Vorstandsmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Rodau, erläutert, sollen die abgeschmückten Weihnachtsbäume sowie das gebündelte Altpapier – Kartonagen werden nicht entsorgt – am Samstag ab 9 Uhr am Straßenrand zur Abholung bereitstehen. In der Verlautbarung wird die Sammlung als „Hilfsaktion für die Feuerwehr“ bezeichnet und es heißt weiter: Traditionell sammelt die Jugendfeuerwehr Rodau mit Unterstützung der Einsatzabteilung am Wochenende nach dem Jahreswechsel Weihnachtsbäume und Altpapier. Aufgrund eines pandemiebedingten Erlasses des Hessischen Ministerium des Innern (HMDI) haben die Feuerwehren der Stadt Zwingenberg alle Veranstaltungen neben dem Einsatzdienst zunächst bis zum 31. Januar abgesagt.

Ziel dieses Erlasses ist es, die Einsatzabteilungen zu schützen, um den Brandschutz auch in der aktuellen Situation sicher zu stellen. Damit in Rodau die Sammlung trotzdem stattfinden kann, hat sich die „Babbelstubb“ dazu bereit erklärt, im Rahmen einer Hilfsaktion die Feuerwehr zu unterstützen und die Sammlung unter Berücksichtigung der aktuellen geltenden Corona-Regeln zu übernehmen. Matthias Schneider im Namen des Vorstands: „Als Rodauer Brandschützer sind wir für dieses Engagement sehr dankbar. Ebenso danken wir allen Rodauern, die uns durch das Sammeln des Altpapieres und die Spenden in Verbindung mit der Weihnachtsbaumsammlung unterstützen.“ red