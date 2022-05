Alsbach-Hähnlein. Die Polizei sucht mögliche Zeugen einer Tat, die sich bereits am Freitag oder Samstag ereignet haben soll: Unbekannte Täter beschmierten eine Hauswand an der Weilerstraße in Hähnlein mit einem schwarzen Hakenkreuz. Die Höhe des Sachschadens wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hofft auf Zeugen und die Ermittler des polizeilichen Staatsschutzes nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen. ots

