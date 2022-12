In Einfamilienhaus in Seeheim-Jugenheim eingebrochen

Seeheim-Jugenheim. Ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße in Seeheim-Jugenheim ist am Mittwoch (21.) zwischen 17.30 und 18.30 Uhr in das Visier Krimineller gerückt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Unbekannten ein Fenster des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt. Auf der Suche nach potentieller Beute durchsuchten sie mehrere Räume. Im Anschluss entwendeten sie eine Uhr und suchten das Weite.

Wie hoch der Schaden insgesamt ist, muss noch ermittelt werden. Die Ermittler der Darmstädter Kriminalpolizei (K 21/22) sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.