In Einfamilienhaus in Bickenbach eingebrochen

Bickenbach. Nachdem ein Einfamilienhaus im Kohlweghof in Bickenbach am Dienstagnachmittag (21.) in das Visier Krimineller gerückt ist, hofft die Polizei jetzt auf Zeugen.

Die Bewohnerin kam gegen 16.20 Uhr nach Hause, als sie ein schwarzes, ihr unbekanntes Auto, in der Einfahrt stehen sah. Im Anschluss begaben sich nach jetzigem Stand vier unbekannte Männer mit Sturmhauben und weißen Mund-Nasen-Bedeckungen aus dem Haus, stiegen in den Kombi und flüchteten unerkannt. Sofort alarmierte sie die Polizei.

Wie sich im Zuge der ersten Ermittlungen rausstellte, gelangten die ungebetenen Gäste ins Innere des Wohnhauses. Dort machten sie sich an einem Tresor zu schaffen. Offenbar wurden sie bei ihrem kriminellen Vorhaben durch die Rückkehr der Bewohnerin gestört. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten sie 1000 Euro Bargeld und hinterließen einen Schaden, der auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird.

Die Polizei bittet Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.