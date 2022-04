Die Begrünung des Pflanzstreifens an der Lärmschutzwand entlang der Bahngleise im Abschnitt Gartenfeld – ein Antrag der CDU – ist noch nicht erfolgt: Die Deutsche Bahn AG will kein Geld dafür ausgeben und die Stadt hat bis dato noch kein Budget in den Etat eingeplant. Damit gehört das Projekt aber zu den wenigen Initiativen, die noch auf sich warten lassen.

© Funck