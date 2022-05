Im Jugenheimer Freibad startet der Vorverkauf für Sauerkarten

Seeheim-Jugenheim. Am 13. Mai, Freitag, startet um 8 Uhr die Saison im Jugenheimer Freibad (wir haben berichtet). Bereits ab dem 9. Mai, Montag, kann man sich die Dauerkarten sichern, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Die Kasse im Freibad hat täglich von 12.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Dauerkarten für Erwachsene kosten 100 Euro (Halbsaison 60 Euro) sowie für Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche 44 Euro (Halbsaison 25 Euro). Der Preis für Familienkarten beträgt je Erwachsener 80 Euro (Halbsaison 50 Euro) sowie je Kind oder Jugendlicher 30 Euro (Halbsaison 15 Euro). Ab einer Geschwisterzahl von drei und mehr gibt es sogar freien Eintritt für die weiteren Geschwister.

Durch die allgemeinen Lockerungen der Corona-Auflagen konnte in diesem Jahr auf das Online-Ticketing, den Schichtbetrieb sowie die Beschränkung der Besucherzahl verzichtet werden. Geöffnet hat das Freibad montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.

Zwei Neuerungen gibt es dennoch: Die Preise für das Erwachsenenticket sowie für die ermäßigten Erwachsenentickets, darunter auch das Abendticket, wurden um einen Euro erhöht. Alle anderen Eintrittspreise sind unverändert geblieben: Kinder und Jugendliche zahlen weiter zwei Euro für die Einzel- und 15 Euro für die Zehnerkarte. Die Zehnerkarte für Erwachsene kostet nach wie vor 35 Euro.

Wegen der gestiegenen Energiepreise wurde zudem entschieden, die Wassertemperatur abzusenken, wie es wie auch in vielen anderen Freibädern geschieht. Statt 24 Grad garantiert das Bad in Jugenheim jetzt eine Mindesttemperatur von 23 Grad. Die Freibadsaison dauert nach dem Start am 13. Mai bis zum 18. September und bietet damit ausreichend Gelegenheit, seine Bahnen in den Becken zu ziehen oder eine kleine Auszeit auf der Liegewiese zu genießen, heißt es abschließend. red