"Huub Dutch Duo" tritt im Zwingenberger Mobile-Theater auf

Zwingenberg. Das Theater Mobile weist auf ein Konzert des „Huub Dutch Duos“ hin, das am 11. Februar, Freitag, ab 20 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg mit seinem Programm „Swingin’ Busch“ auftreten wird. Die Mobilisten schreiben in ihrer Ankündigung über die „Träger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2020“ und deren:

„So haben Sie Wilhelm Buschs ,Max und Moritz’ noch nie gehört: Genial vertont und mitreißend vorgetragen. Jeder Streich ist ein Erlebnis! Huub Dutch und Chris Oettinger schleifen ihr Publikum durch viele musikalische Genres – und das mit einem phantastischen Gespür für die erzählerischen Wendungen und den einmaligen Sprachwitz der Bubengeschichten.“ Die „Heilbronner Stimme“ hat in ihrer Besprechung getextet: „Atemberaubend und unbedingt hörenswert. Bitte gerne noch mehr davon.“

Der Ticketvorverkauf läuft

Wer die „Vertonung von Max und Moritz in sieben Streichen“ miterleben möchte: Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/100816)) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die um 19 Uhr öffnet.

Wegen der Pandemie-Lage ist der Eintritt in das Theater Mobile nur Besuchern möglich, die die am Veranstaltungstag aktuellen Corona-Regeln beachten, zurzeit gilt die 2G-plus-Regelung. red