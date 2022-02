Der Auftritt des „Huub Dutch“-Duos an diesem Freitag, 11. Februar, im Theater Mobile in Zwingenberg ist ausverkauft, teilt Leo Ohrem, Vorsitzender des Theatervereins, mit - und er weist auf ein Zusatzkonzert hin, das wegen der großen Ticket-Nachfrage und des Corona-bedingt reduzierten Platzangebots nun am 18. März, Freitag, ab 20 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1)

...