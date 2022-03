Hutzelstraße zwischen Neutsch und Ober-Beerbach erneuert

Seeheim-Jugenheim. Ein Abschnitt der Hutzelstraße zwischen Neutsch und Ober-Beerbach, die bei Spaziergängern und Fahrradfahrern sehr beliebt ist, musste instandgesetzt werden. Wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus der Gemeinde Seeheim-Jugenheim heißt, wurde die Straße mit einer neuen Tragdeckschicht sowie neuen Banketten versehen und kann nun wieder als Ausflugsstrecke genutzt werden. In den nächsten zwei Wochen dient die Verbindung außerdem als Umleitung für die gesperrte Ernsthöfer Straße in Ober-Beerbach. Auf dem Bild machen sich der Seeheim-Jugenheimer Bürgermeister Alexander Kreissl (l.) und Tanja Erhart vom Bauamt ein Bild vom frisch instandgesetzten Teilabschnitt der Hutzelstraße. red/Bild: Sabine Milewski

